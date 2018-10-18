«الصحة» توقع مذكرة تفاهم لتطوير حلول مبتكرة تعالج ربو الأطفال

المصدر: دبي - البيان

وقّع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع ليف جوهانسون رئيس مجلس إدارة استرازينيكا.

وذلك بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدين، وسامر الحلاق نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس منطقة الخليج في استرازينيكا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة تتعلق بالربو لدى الأطفال بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال الأمراض التنفسية وفق أحدث الممارسات الإكلينيكية المتّبعة عالمياً وتوظيف التقنيات الحديثة لتقديم حلول فعالة للمرضى لإدارة المرض.

كما تضمنت تطوير التعاون في مجال أمراض السرطان لتحقيق ممارسات طبية بمعايير عالمية لتمكين المرضى من إدارة مرضهم خلال مرحلة التشخيص والعلاج والمساهمة في توعية المجتمع في هذا المجال، وتضمنت المذكرة أيضاً تطوير سبل الرعاية في مجال أمراض السكري.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وحرص الوزارة في إطار توجهات القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تتيح للشركات الطبية العالمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية للدولة، وتعزيز جهودها في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل بما في ذلك الابتكار والذكاء الاصطناعي.

ولفت معاليه إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع شركة استرازينيكا كشريك استراتيجي في عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تحقق توجهات القيادة الرشيدة والأهداف الاستراتيجية العليا للوزارة في تعزيز صحة المجتمع.

وقال ليف جوهانسون رئيس مجلس إدارة استرازينيكا: «نلتزم بتقديم حلول مبتكرة للمرضى ودعم تنفيذ «الأجندة الوطنية» و«رؤية الإمارات 2021» من خلال مشاريع مبتكرة تتمحور حول المريض وتعكس المعايير العالمية للنظام الصحي الإماراتي، ويعكس اللقاء مع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفريقه الموقر، الثقة ومستوى الشراكة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركه استرازينيكا.