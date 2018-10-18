«الداخلية» تنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين منتسبيها

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أول من أمس، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ندوة بعنوان (القانون الدولي الإنساني)، وذلك بحضور العميد محمد علي الشحي مدير الإدارة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وعدد كبير من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والقيادات الشرطية وطلبة الأكاديمية.

وأكد العميد الشحي أن عقد الندوة يأتي بهدف نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين منتسبي وزارة الداخلية، وكذلك دعماً لأعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تعنى بعمليات التوعية في كل ما يتعلق برعاية وحماية حقوق الإنسان سواء في أوقات السلم أو الحرب، مثنياً في حديثه على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية في دعم جهود نشر الثقافة الشرطية والقانونية على كافة المستويات والتخصصات.

وبدأت أعمال الندوة بورقة عمل للمقدم الدكتور محمد خليفة الحمودي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان تناول خلالها مصطلح حقوق الإنسان كونه إحدى القضايا الهامة التي رفعت من قيمة الفرد ومنحته مكانة بارزة، كما تناول مفهوم حقوق الإنسان باعتباره مجموعة من الحقوق الأساسية، يمتلكها الإنسان في مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية وغيرها ويقوم على مبادئ المساواة، الكرامة، التسامح، الحرية، العدالة، الحياة.

وتطرق المقدم الحمودي إلى الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي تتضمن 9 اتفاقيات دولية معنية بحقوق الإنسان، والتي صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على خمسة منها.

بدوره قدّم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ورقة عمل، تناولت تعريف القانون الدولي الإنساني والمبادئ التي يقوم عليها، حدود القانون الدولي الإنساني، المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني الحديث (قانون جنيف، قانون لاهاي).

كما استعرض الكمالي نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني والقوانين المطبقة على حالات النزاع، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، أبرز قواعد الحماية والمعاملة.