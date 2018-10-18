حديقة «أم الإمارات» تستقبل مليوني زائر وتستضيف 150 فعالية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت حديقة أم الإمارات أكثر من مليوني زائر منذ إعادة افتتاحها للجمهور عام 2015 وحتى الآن، واستضافت نحو 150 فعالية تتعلق بالفنون والثقافة والموسيقى واللياقة البدنية والمجتمع والأعمال الخيرية.

إضافة إلى تقديم العديد من الباقات التعليمية لطلاب المدارس. وتبدأ الحديقة الموسم الرابع من الفعاليات والنشاطات العائلية والمجتمعية والثقافية المتنوعة والمجانية، التي تقدمها للمجتمع بكل أطيافه خلال أكتوبر الجاري. وتعود عروض الأفلام العائلية في الهواء الطلق داخل حديقة الأطفال مع مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية والمفضلة للصغار.

كما يعود سوق رايب الأسبوعي الذي يقام كل يوم سبت، وهو أكبر سوق خارجي في المدينة، ويشارك فيه أكثر من 100 من الباعة المحليين على مدار الموسم، إضافة إلى أكشاك بيع الفاكهة والخضروات العضوية والعروض الترفيهية الحية وورش العمل الفنية لكل الأعمار وجلسات رياضية مجانية ومجموعة كبيرة من النشاطات والخيارات ليستمتع بها الزوار في الهواء الطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وترحب حديقة أم الإمارات بعودة الفعاليات المجتمعية الكبرى، كفعالية اللياقة البدنية العائلية، التي تقام في الـ 17 من نوفمبر المقبل، وتتيح للأطفال تجربة مجموعة كبيرة من الألعاب الرياضية المختلفة.

إضافة إلى المشاركة في سباق ممتع غير تنافسي. ويستضيف الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» المبادرة المجتمعية المجانية «نمشي معاً»، إضافة لمجموعة من الأنشطة المفتوحة للجميع شهرياً، وتجمع المبادرة كلاً من أصحاب الهمم وعائلاتهم والمجتمع للاحتفال بثقافة التضامن والإندماج. ويعود مهرجان المرح للصحة واللياقة إلى حديقة أم الإمارات خلال فبراير المقبل ليقدم مجموعة واسعة من النشاطات المشوقة.