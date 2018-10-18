اتفاقية بين الإمارات ورومانيا بحيازة البعثات الدبلوماسية لحقوق ملكية الأرض

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا اتفاقية بين حكومتي البلدين، بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين لحقوق ملكية الأرض.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة تيودور ميليشكانو، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع رومانيا، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين في جميع المجالات.

ومن جانبه أكد تيودور ميليشكانو وزير خارجية جمهورية رومانيا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية رومانيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وأشاد بالمكانة الرائدة والسمعة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات عالمياً وما حققته من تقدم رائد على مختلف الصعد. حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا.