13 % من حوادث المرور بأبوظبي بسبب عدم ترك مسافة أمان

المصدر: أبوظبي - البيان

أفادت شرطة أبوظبي بوقوع 135 حادثاً بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، تشكل 13 % من حوادث المرور خلال الـ «9» شهور الماضية، داعيةً السائقين إلى الالتزام التام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة على الطرقات، لكي يتمكنوا من السيطرة عليها والتوقف في التوقيت المناسب عند حدوث أي طارئ على نحو مفاجئ، لتجنب وقوع الحوادث.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات، أن مسافة الأمان هي المسافة التي تقطعها المركبة بين اللحظة التي ينتبه فيها السائق إلى وجود خطر أو أي ظرف طارئ يستدعي الوقوف وبين اللحظة التي ينقل فيها قدمه للضغط على الفرامل.

وأشار إلى أن سرعة السيارة هي العامل الحاسم في تحديد تلك المسافة، وبالتالي تحديد مدى قدرة السائق وسرعة تعامله على تفادي وقوع حادث لوجود مسافة كافية للتوقف، أو إخفاقه في التوقف في الوقت المناسب نتيجة السرعة الزائدة للمركبة وتعرضه لكل ما يترتب على ذلك من نتائج قد يكون هو نفسه أول ضحاياها.

ودعا الخييلي السائقين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الأحوال الجوية المتغيرة، بترك مسافة أمان أكبر بين المركبات، خاصة خلال انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأثناء نزول المطر وتجمع مياه على الطرق، ما قد يعرض المركبات للانزلاق وعدم توقفها في المسافة المناسبة.

وأشار إلى تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية «بغرامة تقدر بـ 400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة».