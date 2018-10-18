قرار بسحب دواءين لعلاج الكوليسترول وضغط الدم من الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من دواء ليبوماكس بجميع تركيزاته من أسواق الدولة، الذي يستخدم لعلاج الكوليسترول في الدم والمصنع من قبل الشركة السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانية (ساجا).

كما قررت تعليق تسجيل وسحب جميع تشغيلات دواء «انجيوتيك» بجميع تركيزاته والمصنع من قبل «الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية»، الذي يستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع من أسواق الدولة. وقامت دائرة الصحة في أبوظبي بالخطوة نفسها.

وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن قرار سحب الدواءين جاء بناءً على قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحب جميع التشغيلات وتعليق تسجيل الدواءين لفشلهما في مشروع التكافؤ الحيوي، علماً أن الدواءين مسجلين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واتخذت دائرة الصحة إجراءات فورية بشأن الدواءين وطلبت من الوكيل المعتمد للشركة سحب كل التشغيلات من أسواق أبوظبي، وطالبت الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتجين، وإعادتهما للمورد، ودعت الأطباء وممارسي الرعاية الصحية بضرورة الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام أي من الدواءين إلى برنامج اليقظة الدوائية في الدائرة.

ويستخدم دواء «ليبوماكس» لخفض الكوليسترول والدهون في الدم، وهو عبارة عن أقراص تحتوي على المادة الفعالة «Atorvastatin Calcium» التي تقلل نسبة الدهون في الجسم، وتعمل كمثبط انتقائي للإنزيم المسؤول عن تركيب «ستيرول الكبد».