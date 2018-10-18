ورشة عمل تخصصية حول الغدة الدرقية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستضيف مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، إحدى منشآت مبادلة للرعاية الصحية «مبادلة»، ورشة في التعليم الطبي المستمر للأطباء حول الغدة الدرقية، التي تُعدّ مصدر قلق صحي لكثير من مرضى السكري في الدولة، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة في مجال التعليم الطبي والتخصصي، وقد تم اعتماد الورشة من دائرة الصحة بواقع 4.75 ساعات تعليم طبي مستمر.

ومن المقرّر عقد الورشة في 19 أكتوبر، بين الساعة 9 صباحاً و4 مساء، بمقر المركز بشارع الخليج العربي في أبوظبي. وسيقدّم المحاضرة الافتتاحية في الورشة أخصائيون من بريطانيا يناقشون مع مجموعة من الأطباء العامّين والأخصائيين العاملين في دولة الإمارات أحدث التوجهات والتطورات في العلاجات السريرية للغدة الدرقية، والتي تتناول عُقيدات الغدة الدرقية والاضطرابات المرتبطة بها وجراحتها، علاوة على أمراض الغدة الدرقية أثناء الحمل.