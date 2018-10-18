شرطة عجمان تخرّج 25 منتسباً في دورة الإعداد الأساسي

المصدر: عجمان - البيان

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي نائب مدير معهد تدريب الشرطة.

والمقدم ناصر عبيد آل علي رئيس قسم التدريب، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، حفل تخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدين الرابعة، التي نظمها معهد تدريـــب الشرطــة، وشــارك فيهـــــا 24 منتسباً من الأفراد.

واستمرت لمدة 4 أسابيع تلقى خلالها المشاركون العديد من المفاهيم الأساسية للدورة وبعض المواد القانونية اللازمة لحياتهم العملية بجانب التدريبات العسكرية، والرياضية واستخدام سلاح تايزير، والمحاضرات المختلفة في البحث الجنائي، والمرور والدوريات وكل ما يخدم العمل الشرطي، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية التي اطلعوا فيها على غرفة العمليات، ومسرح الجريمة، والدفاع المدني.

والتي تهدف إلى توعيتهم من الناحية الأمنية، واحترام القوانين، والنظام والانضباط، وتأهيلهم على أسس العمل الشرطي للارتقاء بالمهام المطلوبة في العمل وتحسين مستوى الأداء الشرطي.ورحب قائد عام شرطة عجمان بالمنتسبين الجدد موجهاً لهم الشكر والتقدير على انتسابهم وانضمامهم إلى السلك العسكري.