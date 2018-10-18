بلدية العين تطلق المساعد الافتراضي للخدمات الإلكترونية

المصدر: العين- داوود محمد

أكدت إدارة بلدية العين أنها تعمل على تطوير تقنية المساعد الافتراضي، بهدف توفير قناة خدمية جديدة متمثلة في واجهة محادثة تفاعلية، يمكنه الإجابة عن الاستفسارات النصية بطريقة ذكيّة.

ويعتمد في تفاعله على قواعد معلوماتية تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالخدمات لتطويع مفهوم الذكاء الاصطناعي ومفهوم الدردشة الذكية، وبما يضمن سهولة الحصول على الخدمات الإلكترونية، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين والارتقاء بتجربتهم، ويتم عرض التقنية في معرض جيتكس.

مراحل وأشارت الدكتورة أسماء الفلاسي رئيسة قسم تقنية المعلومات، إلى أن المشروع الذي سيتم إطلاق أولى مراحله في ديسمبر المقبل يعتمد على تفعيل تقنيات الدردشة التفاعلية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، لتطوير مساعد افتراضي، يمكنه فهم المحادثات باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى قدرة هذا النظام على تطوير نفسه بناء على محادثاته المستمرة مع المستخدمين والمستفيدين.

وأضافت تهدف التقنية الجديدة لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتلبية متطلبات العملاء بطريقة فورية، حيث تسهل الروبوتات التفاعلية بدورها عملية تواصل العملاء مع البلدية في الأمور الروتينية والأسئلة الشائعة، حيث يتيح تطبيق هذه التقنية الحصول على الخدمات من خلال الدردشات الذكية عبر صفحات الموقع الإلكتروني للبلدية، دون الحاجة إلى التعامل الشخصي مع الموظفين، ويبني مفهوم المساعد الافتراضي على الحديث والتواصل مع الآلة، من خلال برمجيات معدة لهذا الغرض.