«موارد رأس الخيمة» توفّر 500 موقف للمركبات المهجورة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة عن دعمها الكامل واللازم لحملة «رصد المركبات المهجورة والمهملة» بالإمارة، التي أطلقتها مؤخراً القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، التي استهدفت رصد المركبات، التي من شأنها أن تشوه المظهر الجمالي للإمارة.

وتتسبب بوقوع الجرائم والحوادث المتنوعة، وتعمل على خلق جو غير ملائم يبعث بعدم الارتياح والرضا والسعادة في المجتمع، حيث وفرت الهيئة نحو أكثر عن 500 موقف لاستقبال هذه المركبات بعد رصدها وضبطها من قبل المعنيين.

ومن ثم ترحيلها إلى ساحة حجز المركبات «الشبك» في منطقة الساعدي، كما عقدت الهيئة من أجل دعم الحملة شراكة تعاون مع شركة اللولو للنقليات في توفير نحو 30 مركبة سحب «ونش» لنقل المركبات المهملة إلى الشبك مباشرة حسب ميسون محمد مدير هيئة الموارد العامة بالإنابة، التي أكدت حرص الهيئة بتوجيهات حثيثة من جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة الهيئة على المشاركة الفعلية والفاعلة بهذه الحملة وتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لإنجاحها وعدم إهمال احتياجات فريق العمل، والسعي إلى التعاون التام معهم وتلبية متطلبات العمل على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.