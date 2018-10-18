«محمد بن راشد للإسكان» تنتهي من تشييد 500 مسكن في عود المطينة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكد سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الانتهاء من تشييد مشروع 500 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة التابع لمبادرات رئيس الدولة.

فيما يجري حالياً توصيل الخدمات الخاصة بالصرف الصحي، لتسليمه قريباً، لافتاً إلى أن المشروع يخدم المواطنين المستفيدين من مساكن المنح. وأضاف، إن خدمات توصيل الكهرباء والمياه تم الانتهاء منها كلياً، وبذلك يصبح المشروع جاهزاً للتسليم والسكن فيه قريباً جداً.

لافتاً إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، المعنية بتنفيذ مشروعات مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتابع، إن مشروع 500 وحدة سكنية في عود المطينة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

مبيناً أن المشروع يتكون من 292 مسكناً منفصلاً، تتضمن عدد 4 غرف نوم، فضلاً عن 208 مساكن متلاصقة بعدد 2 غرف نوم، بالإضافة إلى أن تصميمه يتكون من أربع واجهات متميزة، وهي النموذج المحلي والأندلسي والإسلامي والحديث بمساحات أراضٍ سكنية مختلفة.

ولفت قرقاش إلى أن الشراكة بين المؤسسة ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، من شأنها أن تطور قطاع الإسكان بشكل كبير من حيث توفير المساكن العصرية المناسبة.