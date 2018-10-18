«محمد بن راشد للطاقة الشمسية» أفضل مشروع ضمن «إيجان باور»

المصدر: أبوظبي - البيان

نال مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي جائزة «أفضل مشروع طاقة شمسية لعام 2018»، خلال حفل توزيع جوائز «ايجان باور» الذي أقيم أخيراً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتسلّم الجائزة ايان واريلو، الرئيس والمدير الإقليمي لشركة «مبادلة للبترول»، بالنيابة عن شركة «شعاع للطاقة 2»، التي تتولى مهمة تطوير المشروع، وتضم هيئة كهرباء ومياه دبي بحصة تبلغ 60% وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» 24% و«أي دي اف رينيوبلز» 16%. وقد سجل الائتلاف الذي تقوده «مصدر» عند فوزه بعطاء تطوير مشروع المرحلة الثالثة رقماً قياسياً من حيث تقديم أدنى سعر عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية.

وتعتبر المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاواط، والتي يجري تنفيذها حالياً، أكبر مراحل المشروع حتى الآن، وقد جرى تدشين المشروع الأول من المرحلة الثالثة بقدرة إنتاجية 200 ميجاواط في أبريل من العام الجاري، على أن يتم استكمال المشروعين الثاني والثالث اللذين تبلغ قدرتهما الإنتاجية 600 ميجاواط في عام 2020.

جهود

وقال فواز المحرمي، المدير التنفيذي لـ «شعاع للطاقة 2»: «يأتي الفوز بهذه الجائزة المرموقة ثمرة تضافر جهود كافة الشركاء المشاركين في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية التي تستخدم تقنية تعقب حركة الشمس لتعزيز المردود على مستوى العالم، وأكبر مشروع للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط يحصل على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية».

وأضاف: «لقد تم تدشين الجزء الأول من مشروع المرحلة الثالثة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في وقت سابق من هذا العام، على أن يتم إنجاز المرحلة الثالثة من المشروع تزامناً مع انعقاد إكسبو 2020، ليكون بذلك نموذجاً مثالياً للترويج للفرص الاستثمارية التي تتوفر في الإمارات والمنطقة في مجال الطاقة المتجددة».