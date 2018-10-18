«صحة دبي» تبحث سبل التعاون الطبي مع السويد

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وفداً سويدياً رسمياً ومسؤولي شركة الأدوية العالمية «استرازينيكا».

حيث جرت مباحثات بين معاليه والسفير السويدي لدى الدولة هنريك لاندرهولم، ورئيس شركة «استرازينيكا» ليف يوهانسون، بحضور الدكتور بسام محبوب رئيس فريق الابتكار في الهيئة، حول أطر التعاون المشترك بين الهيئة وبين المؤسسات الصحية السويدية بشكل عام، وشركة الأدوية على وجه التحديد.

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام، أهمية الاطلاع على تجارب المؤسسات الصحية العالمية، وبناء جسور للتواصل وتوثيق الشراكات، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، والاستفادة مما تشهده الساحة الطبية من تطورات في الممارسات المهنية والتقنيات والوسائل الذكية.

وأشار معاليه إلى مجمل المبادرات النوعية التي تتبناها وتنفذها مدينة دبي، وفي مقدمتها مبادرة «مسرعات دبي المستقبل، وX 10»، موضحاً أن هيئة الصحة في دبي تولي الابتكار جل اهتمامها، وتعده المحور الأساس لخططها وبرامجها التطويرية، ومن أجل ذلك تحرص على اقتناء كل ما يتصل بالحلول الذكية والمبتكرة، وما يخدم أهدافها الرامية إلى توفير مناخ صحي عالمي، وتجربة استشفاء مميزة.

ولفت معاليه إلى الخطوات المهمة التي قطعتها هيئة الصحة لتأسيس مركز الابتكار، الذي من المقرر أن يخدم أعمال التطوير في القطاع الصحي بدبي، معرباً عن تقدير الهيئة لتوثيق التعاون بينها وبين شركة «استرازينيكا»، لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السويدية في مجال الابتكار.

وبدوره أشاد السفير السويدي بمستويات الرفاهية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، والطفرات النوعية والازدهار الذي تشهده دبي على وجه التحديد، مؤكداً أن مدينة دبي لها تجاربها الناجحة في مجال الإبداع والابتكار، ولها مبادراتها الخلاقة، والتعاون بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات الصحية السويدية، يمثل فرصة مهمة للجانبين، وخصوصاً مع وجود قاعدة عريضة من الأهداف المشتركة.