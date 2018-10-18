إغلاق محلّ حلويات في العين

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق حلويات الكروان - فرع منطقة اليحر الشمالي بمدينة العين - ويحمل الرخصة التجارية رقم 11125882CN- نظراً لعدم اتباع المحل المذكور للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وقال ثامر القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن هذا الإغلاق يأتي نتيجة تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في زيارات سابقة، التي لم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها، وإزالة أسباب تلك المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، مما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، .

مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.