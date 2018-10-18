«حماة العَلَم» تزور أكاديميتي الشرطة بدبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

تواصل مؤسسة وطني الإمارات تنفيذ زيارات ميدانية وعقد لقاءات تعريفية في الدوائر والأكاديميات الشرطية ضمن حملة «حماة العَلَم» بهدف توزيع الأعلام وتسليم صندوق تعهد العلم.وزار فريق عمل الحملة أكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية شرطة الشارقة، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت، يرافقه مختصون في مجال النقل والتصوير لتوثيق الفعالية وعرض متابعاتها وقياس أثرها المجتمعي عبر حسابات المؤسسة في قنوات التواصل الاجتماعي.

وتأتي الحملة في إطار المنظومة العامة لمؤسسة وطني الإمارات وآلية اختيار وتنفيذ برامج «الهوية الوطنية وممارسات المواطنة الصالحة»، ودور المؤسسة في مجال دعم قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي والممارسات الإيجابية وتحصين فكر الشباب والناشئة، مروراً باستراتيجية تنويع وتجديد الأنشطة والمبادرات المجتمعية وفق المستجدات.

وتعد «حماة العَلَم» من الفعاليات الكبرى التي تنظمها مؤسسة وطني الإمارات سنوياً في أكتوبر، على مستوى الدولة التي تعمل على توعية وإشراك مختلف الفئات بمكانة وقيمة العلم، وتهيئتهم للاحتفال والمشاركة المجتمعية في مناسبة «يوم العلم».

وتركز مؤسسة وطني الإمارات على أهمية وضع خطة تنفيذية لفريق عمل الحملة حسب المناطق المحددة للزيارة، حيث تم تخصيص فريق من مسؤولي ومديري مؤسسة وطني الإمارات لتوزيع الأعلام وصندوق التعهد بالعلم أثناء زيارة أكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية شرطة الشارقة، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت.