سحب دواء لانجيوتيك لعلاج ضغط الدم من أسواق الدولة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من دواء «انجيوتيك» أقراص بجميع تركيزاته 5 و10 و20 مليجرام والذي يستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع من أسواق الدولة.

وأشارت إلى أن القرار جاء على خلفية قيام هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحب هذا الدواء المسجل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لفشله في مشروع التكافؤ الحيوي (لم يطابق الدواء الأصلي).

من جهتها طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من الوكيل المعتمد للشركة المصنعة للدواء «الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية» سحب كافة التشغيلات من الدواء بجميع تركيزاته من أسواق أبوظبي وعلى مدراء الصيدليات التوقف عن صرفه وإعادته إلى المورد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي الإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا الدواء إلى برنامج اليقظة الدوائية.

يشار إلى أن «انجيوتيك» يحتوي على المادة العلمية أنالابريل "enalapril" التي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وانخفاض إعادة امتصاص الصوديوم من خلال تثبيط الألدوستيرون وخفض ضغط الدم.