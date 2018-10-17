بداية من الأحد تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة بدون كفيل لمدة عام

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستبدأ الأحد المقبل تطبيق 3 قرارات لمجلس الوزراء أولها تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة بدون كفيل لمدة عام من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج.

وعقدت الهوية والجنسية إحاطة إعلامية حول قرارات مجلس الوزراء بشأن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن لمدة عام ومنح الزائرين إذن زيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة وتجديد إقامة المكفولين على ذويهم ممن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية أو بلغوا 18 سنة لمدة عام.

وقالت الهوية والجنسية إنها ستبدأ الأحد تطبيق 3 قرارات لمجلس الوزراء أولها تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة بدون كفيل لمدة عام من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج، ‪‎‪ ويشترط أن تكون إقامة الزوجة أو الأرملة والأبناء المستفيدين من القرار سارية عند حدوث الطلاق أو الوفاة للزوج ، كذلك سيتم تمديد تأشيرة الزيارة او السياحة بعد انتهائها برسم 600 درهم لمدة مماثلة من دون الحاجة لمغادرة الدولة فيما ستكون غرامة المخالفة 100 درهم عن كل يوم

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