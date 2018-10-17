تدشين عيادة «نمط الحياة» للحد من الأمراض المزمنة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

افتتح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في إمارة عجمان، المعرض السنوي الذي أقامته مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان إحدى مبادرات رئيس الدولة، حفظه الله، أمس تحت شعار «خفيف على المعدة» بحضور عدد من المسؤولين.

ولفت صالح الجنيبي رئيس إدارة الاتصال الحكومي في المدينة إلى أن مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان إحدى مبادرات رئيس الدولة، حفظه الله، دشنت عيادة جديدة أطلق عليها «نمط الحياة» للحد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. وذكر أن هذه العيادة تأتي تعزيزاً للصحة ومكافحة السمنة.

من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة دلموك رئيس قسم التغذية في مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان، أن المعرض تطرق إلى العديد من أمراض الجهاز الهضمي الشائعة.