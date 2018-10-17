مواصلات الإمارات تفوز بجائزتين عربيتين

المصدر: دبي - البيان

فازت مواصلات الإمارات بفئتين ضمن فئات الدورة الـ 11 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث نالت المركز الأول في فئة الأعمال التجارية الكبيرة، كما تم تكريمها لحصولها على الوصيف الثاني في فئة الشراكات والتعاون عن مشروعها الاستثماري البيئي الرائد «تلبيس الإطارات».

وقام محمد بن سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق بتكريم الفائزين في الجائزة، حيث تم تسليم درعي الفوز إلى حنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات، وبحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والخاص من 9 دول عربية، ومجموعة من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الفائزة.

وبدورها قامت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بتسليم الدرعين لمحمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وذلك في حفل خاص داخل المؤسسة.

حيث أشاد الجرمن بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل المؤسسة في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع وسوق العمل والموظفين، الأمر الذي يؤكد أن مواصلات الإمارات ملتزمة بتطبيق قيمها المؤسسية ورسالتها الاستراتيجية، في الالتزام بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصلات والخدمات الفنية واللوجستية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية والبيئية.

وأضاف: «إن ممارسات المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة تؤكد إدراكها التام بضرورة أن تكون شريكاً دائماً ومستمراً يسهم بشكل فاعل في تنمية واستدامة المجتمع على الصعيد البيئي والاجتماعي والمهني والوطني، بما من شأنه تعزيز رفاهية المجتمع وتحسين معيشة الأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة».