«الأوقاف وشؤون القصّر» تكرّم طلابها المتفوقين

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر 109 طلاب وطالبات في الحفل الذي أقامته في دبي تقديراً لإنجازات المتفوقين من طلابها ممن حازوا نسب 90% فما فوق في العام الدراسي 2017-2018.ويأتي الحفل التكريمي السنوي الذي تقيمه المؤسسة لطلبتها المتفوقين في إطار استراتيجيتها لدعم إعداد كفاءات مؤهلة تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.

وتسليط الضوء على إنجازات الطلبة المتميزين، وتحفيز أقرانهم وزملائهم على المثابرة ومواصلة التحصيل لتحقيق التميّز والتفوق الدراسي على المستويين المدرسي والجامعي، ليصبحوا علماء ومهندسي ومبتكري المستقبل.

وشهد الحفل تقديم الجوائز للطلبة، والاحتفاء بجهود القائمين على رعايتهم. وتم تكريم الطالبتين أسماء نديم حسن علي العفيفي وحورية حسن عبد الكريم الدراي اللتين شكّلتا قدوة لزميلاتهما في الجد والاجتهاد بحصولهما على معدل 99% في المرحلة الثانوية. كما تم تكريم الطالب أحمد محمد أحمد العوضي من معهد التكنولوجيا التطبيقية، الذي تمكن من الحصول على المركز التاسع ضمن العشر الأوائل على مستوى الدولة.

كما تم تكريم 3 خريجات ممن ترعاهم المؤسسة علمياً، وهن جويرية جمال أحمد عقيل عرشي في تخصص هندسة الطيران، وفاطمة محمد يوسف ذاكري في تخصص الهندسة الكهربائية، وحنان أحمد عبد الله الملا في تخصص التكنولوجيا الحيوية.

وتخلل الحفل عرض فيلم عن التجربة الأكاديمية، شارك فيه مجموعة من أبناء المؤسسة المتميزين الملتحقين بالدراسات الجامعية في تخصصات متنوعة من خلال وقف دولت المحمود التعليمي، وهم صبا راما أمين سيفائي من تخصص الإعلام المرئي، ونبيل عيد محمد راشد الكندي المتخصص في الهندسة، وعائشة محمد المطوع في تخصص التصميم والفنون، ومحمد أحمد سعيد شيبي في تخصص إدارة الأعمال، حيث تحدثوا عن يومياتهم مع الدراسة والحياة الجامعية.

وقالت الطالبة صبا سيفائي: «إن دعم المؤسسة لطلابها يمكّنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في المراحل الدراسية كافة، كما يحفزهم إلى متابعة دراساتهم الجامعية والعليا في تخصصات حيوية تفتح لهم آفاقاً جديدة، وتنمّي مهاراتهم على المستويين الشخصي والمهني».

ومن جانبه، دعا الطالب عيد محمد راشد الكندي زملاءه من طلبة المؤسسة للإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم.