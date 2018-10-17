وفد دائرة الطاقة في أبوظبي يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي- وام

زار وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي برئاسة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة، أمس، واحة الكرامة بأبوظبي النصب التذكاري الذي يحتفي بشهداء الوطن ويخلد تضحياتهم وشجاعتهم.

وتجول الوفد بمختلف أقسام الواحة التي تجسد قيم ومعاني التلاحم بين القيادة والشعب والانتماء للوطن، واستمع إلى شرح مفصل حول الرمزية التي يعكسها تصميم معالم الواحة، بما فيها ميدان الفخر ونصب الشهيد وجناح الشرف.

ولاء

وقال المرر في كلمة له: «نقف اليوم بنفوس تملأها مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم بكل شجاعة وبسالة للذود عن حياض الوطن ولتبقى راية الإمارات خفاقة شامخة بالعز والكرامة، وستبقى مآثر شهدائنا نبراساً ينير الدرب وشجاعتهم إرثاً خالداً في وجدان الأجيال الإماراتية المتعاقبة تقديراً لمن كتبوا صفحات مشرّفة من المجد والبطولة في تاريخ إماراتنا الحبيبة، وجسدوا قيم الولاء والانتماء في أسمى معانيها».