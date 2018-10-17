«تنفيذي الشارقة» يناقش تركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحريق في المساكن الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

وتناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان بشأن تركيب أنظمة الإنذار المبكر من الحريق في المساكن الحكومية.

وأكد المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، خلال استعراضه مراحل المشروع، أنه يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتولي دائرة الإسكان القيام بتركيب أجهزة كشف الحرائق والإنذار المبكر في المشاريع التي نفذتها دائرة الإسكان.

والمشاريع قيد التنفيذ التي ستُنفّذ لاحقاً على نفقة حكومة الشارقة مجاناً، من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، مشيراً إلى أن الدائرة تواصلت مع عدد من الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، واطلعت على المراحل المتبعة في عملية الإنذار والحماية من الحرائق.

وانتهى الطنيجي إلى تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بتركيب نظام الإنذار المبكر من الحرائق في المساكن، ووجّه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، لوضع التوصيات موضع التنفيذ.

ووافق المجلس على الطلب المقدم من دائرة الإسكان والمتعلق بالخدمات التي توفرها الدائرة في مجال الإسكان. كما ناقش المجلس المقترحات التي تقدمت بها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لتطوير شبكات الطرق والبنى التحتية في عدد من المناطق ومدن الإمارة. وضمن ما استجد على جدول الأعمال اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم «43» لسنة 2018 بشأن حل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم «29» لسنة 2018 بشأن نقل وتعيين مدير لفرع دائرة التخطيط والمساحة بمدينة كلباء، ويقضي القرار بنقل المهندس خلفان عبد الله علي عيسى الذباحي، مدير بلدينة مدينة كلباء، إلى دائرة التخطيط والمساحة، ويعيّن مديراً لفرع الدائرة بمدينة كلباء بدرجته الوظيفية الحالية نفسها.

وأصدر المجلس قرار 30 لسنة 2018، بشأن نقل وتعيين مدير لبلدية مدينة كلباء في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار يرقى المهندس عبد الرحمن عبد الله محمد النقبي إلى درجة مدير دائرة، ويُنقل من دائرة التخطيط والمساحة إلى بلدية مدينة كلباء ويعيّن مديراً لها.