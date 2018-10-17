«أبوظبي للتنمية» يدعم التعليم والصحة في الدول النامية بـ 11 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّم صندوق أبوظبي للتنمية دعماً تنموياً لقطاعي التعليم والصحة في الدول النامية خلال السنوات الماضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 11 مليار درهم، وبما نسبته 13% من إجمالي تمويلات الصندوق، بحسب محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق.

وذكر الصندوق في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 من أكتوبر من هذا العام، أنه عمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية على زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والغذاء والتعليم والمياه والزراعة والطاقة من أجل الوصول إلى المستويات العالمية التي تضمن حياة كريمة لملايين السكان من شعوب الدول النامية.

ويحتفل العالم سنوياً منذ سنة 1993 باليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يعتبر أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، بهدف تعزيز الوعي بشأن الحاجة إلى مكافحة الفقر في البلدان كافة. وتظل مكافحة الفقر أحد أساسيات أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وجدول الأعمال الإنمائي العالمي.

81 ملياراً

وقد خصص صندوق أبوظبي للتنمية أكثر 81 مليار درهم من تمويلاته خلال العقود الأربعة الماضية، لدعم مئات المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمواصلات التي استفادت منها أكثر من 88 دولة نامية في قارات العالم المختلفة، مما كان له تأثير مباشر في النهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفقر في تلك الدول.

وقال المدير العام للصندوق إن المجتمع الدولي يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول النامية التي تعاني ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتردي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية فيها، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للقضاء على الفقر فرصة لحشد الجهود الدولية وتقديم كل أشكال الدعم للمجتمعات التي تعاني الفقر.

دعم

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية سعى خلال السنوات الماضية إلى دعم توجهات المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية من خلال تمويله مئات المشاريع التنموية في الدول النامية، ومساعدة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الإنمائية، وتوفير حياة كريمة لملايين السكان والشعوب في مختلف بقاع الأرض، مؤكداً دور الصندوق في الحد من اتساع جيوب الفقر والعمل إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.