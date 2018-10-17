«الاتحاد للطيران» و«تدوير» يطلقان مشروعاً لتحويل النفايات إلى وقود للطائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران و«تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن التعاون في مشروع بحثي رائد لاستكشاف السُبُل التي يمكن من خلالها تحويل النفايات البلدية إلى وقود للطائرات.

وتشمل أهداف المشروع، الذي يمثل تقدماً مهماً في تبني مصادر الوقود المستدام، العمل على استخدام وقود الطائرات النهائي الناتج عن المشروع في رحلات الاتحاد للطيران.

وفي إطار المشروع، وقّعت الاتحاد للطيران و«تدوير» على مذكرة تفاهم في مقر الاتحاد للطيران، حيث تم الاتفاق على البدء بإعداد دراسة جدوى مبدئية لتطوير مرفق رائد لتحويل النفايات إلى وقود في أبوظبي.

وبهذا الصدد، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بمجموعة الاتحاد للطيران: «تعدُّ تقنية تحويل النفايات إلى وقود حيوي إحدى التقنيات المتقدمة التي ترى الاتحاد للطيران أنها ستحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران، إلى جانب دورها في توفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات والتحول إلى بيئة أكثر نظافة واستدامة».

وبدوره أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تأتي ضمن التزام «تدوير» بتنفيذ استراتيجيات تدعم استدامة عمليات إدارة النفايات، عبر ما يقدمه المركز من حلول مبتكرة للتخلص السليم من النفايات البلدية والصناعية، كما تتماشى مع الالتزام بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والمخطط الرئيسي لإدارة النفايات في أبوظبي 2040، والتي تهدف إلى تحويل النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن المطامر «مكبات النفايات» بنسبة 75%.