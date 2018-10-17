بحث علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والهند

المصدر: نيودلهي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في العاصمة الهندية نيودلهي، نيرمالا سيثارامان وزيرة الدفاع الهندية وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها إلى الهند على رأس وفد من وزارة الدفاع لبحث علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حولها.

وأكد معالي وزير دولة لشؤون الدفاع على العلاقات القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، مبدياً تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها. ومن جانبها، رحّبت وزيرة الدفاع الهندية بزيارة معالي محمد البواردي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.