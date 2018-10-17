توقعات بانخفاض أسعار الأسماك في دبي 40 %

المصدر: دبي- شيرين فاروق

توقع عمير الرميثي رئيس جمعية الصيادين في دبي انخفاض أسعار الأسماك خلال الشهر الجاري بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% بعد بدء موسم الصيد، حيث إن هذه الفترة هي فترة تكاثر ونمو للأسماك.

وقال عمير الرميثي لـ «البيان»: «إن أشهر أنواع الأسماك التي انخفض سعرها الكنعد والخباط والشعري والقبقوب «الكابوريا» والنايسر، وذلك بعد فتح موسم الصيد بالشباك أمام الصيادين، والذي يستمر لـ 6 أشهر، كما أن انخفاض الأسعار ناتج عن زيادة المعروض».

وأضاف الرميثي: «إن الجمعية تعمل على إرشاد الجمهور والتوعية بنوعية الأسماك، وما إذا كانت من مزارع سمكية أم من البحر، لافتاً إلى أن هناك فرقاً في الأسعار بين الأسماك البحرية وأسماك المزارع».

حملة توعوية

وأشار إلى أن جمعية الصيادين بصدد إطلاق حملة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيضاح الفرق بين الأسماك السليمة وغير السليمة، والأسماك التي تصلح للشوي أو القلي وغيرها، واختيار سمكة كل أسبوع وإلقاء الضوء عليها.

لافتاً إلى أن هناك 10 آلاف متابع للجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن أن الجمعية تدرس افتتاح مواقع أخرى للبيع والتوسع في خدمة التوصيل لتصل إلى كافة أنحاء دبي. ولفت الرميثي إلى أن استيراد الأسماك يلبي احتياجات بعض فئات المستهلكين، خصوصاً أن الدولة تستقبل ملايين السياح سنوياً، وأوضح أن الأسماك المحلية تغطي جانباً كبيراً من احتياجات السكان في فصل الشتاء، بينما يقل السمك المحلي في فصل الصيف، حيث يهاجر السمك إلى المناطق الأخرى.

وكشف أن الجمعية بصدد عمل كتاب عن أنواع الأسماك وصيدها والتركيز على الأسماك المحلية. وكشف رئيس جمعية الصيادين في دبي، أنه يتم التنسيق مع موانئ دبي لتوعية الصيادين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وعدم إلقاء المخلفات في البحر.