«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع الدنمارك في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة

المصدر: ■ دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً دنماركياً برئاسة فرانز ميكل ميلبين، السفير الجديد لمملكة الدنمارك لدى الدولة، في زيارة تعارفية.

وذلك بمناسبة تسلّمه مهام منصبه الجديد. وأكد سعيد محمد الطاير، أهمية التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الدنماركية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين، واستعرض خلال اللقاء برامج وخطط ومشروعات الهيئة، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي عالمياً.ومن جهته، أثنى السفير الدنماركي على جهود الهيئة، ودورها المتميز في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة دبي.