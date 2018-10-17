عيسى البستكي: جامعة دبي تخطط للريادة في التعليم والبحث والابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «أن الجامعة تهدف من خلال رؤيتها وخططها الاستراتيجية ومن خلال تجهيزها بتقنيات وأدوات متقدمة أن تكون مؤسسة عالمية المستوى ورائدة في مجال التعليم والبحث والابتكار الذكي والمستدام».

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور البستكي اللقاء السنوي للمديرين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة لمناقشة إنجازات العام الدراسي الماضي واستعراض الخطط الاستراتيجية للجامعة للسنوات من 2017 إلى 2021 وتطلعاتها المستقبلية.

وأشار إلى أن أركان استراتيجية الجامعة تؤكد على الإبداع والرؤية الأكاديمية العالمية، ومن ثم بناء خصائص الريادة والتركيز على الأبحاث التطبيقية للمساهمة في بناء خصائص القيادة والشخصية القيادية للطلبة والخريجين وإعدادهم للمتطلبات المستقبلية.

وقال الدكتور البستكي: إن تحقيق رؤيتنا يتطلب منا رفع مستوى التعليم لمعايير عالمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة لإعداد قادة المستقبل وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في عملية تطوير البحوث والنشاطات التطبيقية التي تركز بشكل رئيسي على التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أنه لا بد من توفير احتياجات الطلبة كافة وتزويدهم بتقنيات ومعدات متطورة تساعدهم على الابتكار وبناء أجهزة ذكية ومشاريع مستدامة تتماشى مع نهج ورؤية الدولة.

وقدم الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمدير التنفيذي للعمليات لمحة عامة حول تقدم العمليات خلال العام الدراسي الماضي. ونوّه المرقب بزيادة عدد الطلبة للعام الحالي وأهمية مبنى جامعة دبي الأخضر والذكي في تأمين البيئة التعليمية المعاصرة للطلبة.