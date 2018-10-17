1500 دعوى قضائية إلكترونياً في محاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت محاكم رأس الخيمة عن تسجيل أكثر من 1500 قضية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني ضمن خطط المحاكم نحو التحول الذكي، لاختصار الوقت وإنجاز المعاملات في زمن قياسي وتعزيز الدقة والسرعة في التسوية والفصل وتنفيذ الأحكام.

وأوضح إبراهيم أحمد الزعابي، مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن خدمة تسجيل القضايا عن بُعد والتي تم إطلاقها رسمياً خلال شهر أبريل من العام الحالي، تندرج ضمن خطة محاكم رأس الخيمة في التحول الإلكتروني والذكي، انطلاقا من توجهات حكومة رأس الخيمة في التحول الإلكتروني والذكي، وانسجاما مع أهداف الدائرة الاستراتيجية في بند التميز بتقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأشار إلى أن إطلاق خدمة تسجيل القضايا عن بعد للمحامين ومكاتب المحاماة، لاقت نجاحاً لافتاً في فترة وجيزة منذ تفعيلها، وساهمت بشكل كبير في سرعة الإجراءات وسهولة الوصول إلى القضاء، والتسهيل على المحامين، فضلاً عن إسعاد متعامليها والاستغناء عن المعاملات الورقية والتحول الإلكتروني، حيث وصل عدد القضايا المسجلة إلكترونياً منذ شهر أبريل وحتى أكتوبر 1500 قضية، فيما بلغت نسبة تسجيل القضايا الإلكترونية إلى نظيرتها اليدوية خلال شهر سبتمبر الماضي 23.3%، مما يمثل نسبة كبيرة في استخدام الخدمة ونجاحها بشكل كبير.

ولفت إلى أنه استفاد من الخدمة حتى الوقت الحالي 27 مكتباً للمحاماة في إمارة رأس الخيمة، وجارٍ تعميم الخدمة على المكاتب لاستخدامها، مبينا أنه تم تدريب المحامين والموظفين في مكاتب المحاماة على استخدام الخدمة وتوفير كل الدعم لهم وقت الحاجة.