توسيع شريحة الناخبين لانتخابات «الوطني» 2019

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن انتخابات المجلس الوطني للعام 2019 ستشهد توسيعاً لشريحة الناخبين للمجلس.

وذلك استكمالاً لتنفيذ برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن برنامج مدروس يقوم على فكرة التدرج، عبر تجسد مسار التطور النوعي للعملية الانتخابية بما يعزز المشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، تحت عنوان «المشاركة السياسية ومسيرة تطور العمل النيابي»، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ودعا معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر مختلف وسائل وعقد محاضرات وندوات تستهدف حث وتشجيع المواطنين على التقدم والمشاركة في العملية الانتخابية، ورفع مؤشرات المشاركة في العملية الانتخابية بما يساهم في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة.

وشدد الزعابي على أهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مضيفاً: بأن المشاركة في الانتخابات يعد عملاً وطنياً مكملاً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة، واصفاً العملية الانتخابية بأنها استحقاق وطني تتطلب مشاركة فاعلة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في بداية حديثه على أهمية المحاضرات التي يتم تنظيمها في مجالس الأحياء بأبوظبي، متوجهاً بالشكر على جهود جميع القائمين عليها.

مشدداً على أنها تعد واحدة من الأدوات المهمة التي تمكن من الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، لتعريفهم بمسيرة العمل النيابي، وحثهم على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية السياسية التي تشهدها دولة الإمارات. وبين أن المواطن وتلبية متطلباته يحتلان المرتبة الأولى في اهتمامات قيادة دولة الإمارات.

وقال: «تحرص قيادة دولة الإمارات على توفير جميع الإمكانات والآليات التي تسهم في تمكين المواطن وتعزيز وعيه وحثه على المشاركة في عملية صنع القرار، لأنه الركيزة الأساسية والمحور الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات».

وأكد أنه وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تعمل على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع شرائح المجتمع، عبر إطلاق المبادرات المبتكرة، مشيراً إلى أن مسيرة العمل النيابي في دولة شهدت الكثير من الإنجازات، وتحولت إلى تجربة رائدة لأنها انطلقت من خصوصية المجتمع الإماراتي.