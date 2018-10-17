توحيد الجهود في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

وقعت كل من القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية ومكتب دبي الذكية مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على توحيد الجهود وتفعيل التواصل بين الأطراف الثلاثة من أجل مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وكافة جرائم الدفع الإلكترونية التي قد يتعرض لها متعاملو ومستخدمو بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي، والمساهمة في تطوير منظومة وآليات وإجراءات العمل لدى الأطراف، بما يحقق الأمن والسلامة وتعزيز الثقة لدى الأفراد والشركات من متعاملي ومستخدمي بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي.

وقع الاتفاقية من جهة شرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن دائرة المالية عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي.

ومن مكتب دبي الذكية الدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية، بهدف ترجمة الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إمارة دبي في تعزيز رفاهية الفرد والمجتمع وإسعاده، وحفظ النظام والأمن، والعمل معاً على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوحيد الجهود في خدمة المتعاملين، وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة ورؤية القيادة الرشيدة.

كما تم الاتفاق على بذل قصارى الجهود بين الأطراف الثلاثة لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية لحكومة دبي، والتعاون والتنسيق لإنجاز المشاريع والأنشطة المشتركة بما يحقق الهدف المرجو، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية ذات الصلة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بشكل آمن وفعال.

والتعاون في تنفيذ حملات التوعية بكافة أشكالها لأفراد المجتمع، ورفع نسبة الوعي العام للأفراد وتحفيزهم على المبادرة والتبليغ عن الحالات المشتبه بها وفقاً للتشريعات النافذة، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية ذات الصلة لموظفي الأطراف الثلاثة، وإنشاء قاعدة بيانات لاستخدامها من قبل الأطراف بهدف مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وجرائم تقنية المعلومات.