«نور بنك» يتبرع بمليون درهم لمؤسسة الجليلة

المصدر: دبي - البيان

قدم نور بنك، تبرعاً بمبلغ مليون درهم من صندوق رسوم التأخر في السداد لصالح مؤسسة الجليلة، وقام سامي العوضي، المسؤول الرئيسي لإدارة الامتثال والاتصال الحكومي في نور بنك، بزيارة إلى مؤسسة الجليلة يرافقه وفد من موظفي البنك.

وقدم شيك التبرع إلى سليمان بهارون، مدير الشراكات والاستدامة في مؤسسة الجليلة، حيث سيتم تخصيص مبلغ التبرع لتمويل عدد من الأنشطة وبرامج الرعاية الصحية اللازمة للمستحقين.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال سامي العوضي: «يحرص نور بنك على الاسترشاد بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في توجيه مساهماته المالية، ويحرص بشكل دؤوب على ترك أثر إيجابي في المجتمع، ويسرنا في هذا الإطار دعم رؤية مؤسسة الجليلة وأهدافها الرامية للارتقاء بحياة الأفراد في دولة الإمارات».