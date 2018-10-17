حاكم الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الاستشاري غداً

المصدر: الشارقة - البيان

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح غد، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وذلك بمقر المجلس بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ومديريها وأعضاء المجلس التنفيذي والوطني الاتحادي ومديري الدوائر المحلية والأعيان.

وتبدأ وقائع الحفل باستقبال صاحب السمو حاكم الشارقة وبعد ذلك يتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع ويلقي كلمته بهذه المناسبة، بعدها يتلو الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2018 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، تلي ذلك كلمة المجلس الاستشاري ترحيباً بصاحب السمو الحاكم تلقيها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر مرسوماً رقم 41 لسنة 2018، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، ويقضي المرسوم الأميري أن يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع يوم الخميس الموافق لـ 18 أكتوبر الجاري.

وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن حل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم رقم «43» لسنة 2018 في مادته الأولى على أن يحل المجلس البلدي لمدينة كلباء اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على أن يكلف رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بتسيير كل شؤون المجلس البلدي لمدينة كلباء مؤقتاً إلى أن يعاد تشكيل المجلس البلدي للمدينة، وذلك بمراعاة صلاحيات المجلس واختصاصاته المحددة في القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاتها، وقرار المجلس التنفيذي رقم 33 لسنة 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة وتعديلاته. كما نص على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.