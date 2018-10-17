750 إنذاراً ومخالفة للوحات وملصقات عشوائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي سلسلة من الحملات ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية المنتشرة في الشوارع على أعمدة الإنارة ومواقف الباصات، وكافة المرافق العامة والخاصة، وأوضحت البلدية أنها حررت منذ بداية العام وخلال هذه الحملات عدداً من الإنذارات والمخالفات، حيث بلغ عدد الإنذارات الموجّهة بشأن الملصقات واللوحات الإعلانية غير المرخصة 717 إنذاراً، و33 مخالفة.

كما أزالت الحملات خلال الفترة ذاتها 33 لوحة إعلانية غير مرخصة.

وشمل النطاق الجغرافي للحملات مدينة أبوظبي وضواحيها، واستهدفت الإعلانات المنتشرة من دون ترخيص من الجهات المختصة، ما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام، سواء إعلانات الأفراد أو الشركات والمؤسسات، وغيرها من أشكال الملصقات الإعلانية، كما تزامنت الحملة الميدانية مع حملات إعلانية وتوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع ومن خلال النشرات التثقيفية بهذا الشأن.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملات تأتي تأكيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على حماية المظهر الحضاري للمدن وضواحيها من كافة أشكال المشوّهات، والتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع من قبل أفراد المجتمع، وضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية من المؤسسات والدوائر المعنية.

وأن تكون الإعلانات ضمن إطار هوية معينة وتنسيق مرخص من الجهات المختصة، داعية المجتمع إلى المساهمة الفعّالة في الحفاظ على المظهر العام للمدن، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود البلدية في المحافظة على المظهر الحضاري للشوارع والمباني والمرافق العامة والخاصة.

وأشارت البلدية إلى أنها اتخذت إجراءات استهدفت توسيع دائرة رصد هذه الظاهرة، الأمر الذي يفسّر ارتفاع عدد الإنذارات والمخالفات في محاولة جادة منها لوضع حد لهذه الظاهرة المشوّهة لمظهر المدن، والملوثة للبيئة.

وحول الخطط المستقبلية للحد من هذه الظاهرة أكدت البلدية أنها حريصة على نشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المحاضرات التوعوية في مجالس الأحياء السكنية، والملتقيات المجتمعية، وتعزيز وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية وإشراك المجتمع في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي.

لائحة

نوَّهت بلدية أبوظبي أنها تقوم بمخالفة ناشري الإعلانات واللوحات والملصقات العشوائية حسب بند المخالفة، وتكون من 1000 درهم وتصل إلى 10000 درهم، وفق قانون المظهر العام رقم (2/‏2012) ولائحة الحفاظ على الأماكن العامة.