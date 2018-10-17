مجالس زايد المجتمعية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم مجالس زايد المجتمعية التي تنظمها اللجنة العليا لمبادرات عام زايد 2018 في وزارة الداخلية.وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة رئيس اللجنة، أن الوزارة نظمت سلسلة من المبادرات بمناسبة «عام زايد» شملت قطاعات الوزارة كافة؛ تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لافتاً إلى أن مجالس زايد المجتمعية تعد استمراراً وتتويجاً لهذه المبادرات التي اقترنت باسم القائد المؤسس.

وقال: «إن الهدف من هذه المجالس هو إبراز دور الراحل الكبير في تأسيس وبناء الدولة وإعلان وترسيخ اتحادها مصدر فخرنا واعتزازنا وبيان أهم منجزاته الوطنية التي سطَّرها التاريخ ومساهماته الإنسانية والاجتماعية والخيرية وسعيه لتعزيز مكانة الإمارات في القطاعات كافة».

وأضاف: «أن هذه المجالس، التي يستضيف أولها مسلم بن حم العامري في مدينة العين، تؤكد مكانة القائد المؤسس بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن والتضحية والعطاء، وتخليد إرثه عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه».

ومن جانبه، أوضح العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة المشرف على مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية: «أن المجالس ستناقش المحاور الرئيسية لعام زايد وسيشارك فيها شخصيات وطنية، وضباط من وزارة الداخلية من العاملين والمتقاعدين لإثراء هذه الجلسات الحوارية».