سفيرنا في الأردن: الإمارات تحرص على النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي

المصدر: ■ أبوظبي - وام

أكد مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي بشكل عام ودعم وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور الأردنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة اقتراب انطلاق المهرجان الدولي الأول للتمور الأردنية في عمان خلال الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر الجاري: «إن المهرجان يأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة واحتفاءً بعام زايد».

وأكد عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى التطور الملموس الذي يشهده قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية، وخصوصاً تمور المجهول في مناطق وادي الأردن، إذ يقدر إنتاج المملكة منها حوالي 14% من الإنتاج العالمي.

وأضاف: «نسعى معاً لتحديات المنافسة للتمور العربية في الأسواق الدولية والابتكار والتقنية في قطاع نخيل التمر كونه أحد أهم محاور الصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة».

وأوضح الشامسي أن المهرجان يأتي لتعزيز العمل على الابتكار والإكثار من تمر المجهول وتحسين بيئته وخدمته، حيث اشتهر بين أصناف تمور العالم حتى عرف بملك الفاكهة لتميز ثماره بكبر الحجم وجمال شكلها ونعومة ملمسها وحسن طعمها وتحملها الترحيل والتخزين.

ومن جهتها أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاباً بعنوان: «زراعة النخيل وإنتاج التمور في الأردن» بمناسبة انطلاق المهرجان.