«التنافسية والإحصاء» تشارك بـ6 موضوعات في منتدى الأمم المتحدة للبيانات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن مشاركتها بـ 6 موضوعات مهمة لتتم مناقشتها خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تعقد جلساته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلداً حول العالم.

وتناقش الدورة الثانية للمنتدى ومن خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، كما تناقش تحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.

وفي إطار آخر وقعت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مذكرة تفاهم مع مجموعة الحبتور لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود لدعم الدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والذي يقام بدبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر الجاري، وبمشاركة نخبة من كبار صنّاع السياسات في العالم، ومجموعة من رواد الأعمال والمهنيين، وأكثر من 1500 خبير مختص في مجال البيانات والإحصاءات من جميع أنحاء العالم. وذلك عبر فرصة لزوار المنتدى للاستمتاع بالعرض الأكثر مشاهدة في دبي عرض «لابيرل من دراغون الشهير».