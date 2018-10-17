وفد دائرة الطاقة في أبوظبي يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - البيان

قام وفد من دائرة الطاقة في أبوظبي برئاسة المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس الدائرة، بزيارة إلى واحة الكرامة بأبوظبي النصب التذكاري الذي يحتفي بشهداء الوطن ويخلد تضحياتهم وشجاعتهم.

وشملت الزيارة قيام الوفد بجولة شملت مختلف أقسام الواحة التي تجسد قيم ومعاني التلاحم بين القيادة والشعب والانتماء للوطن، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الرمزية التي يعكسها تصميم معالم الواحة بما فيها ميدان الفخر، ونصب الشهيد، وجناح الشرف.

وفي كلمة له عقب الزيارة، قال المهندس عويضة مرشد المرر: «نقف اليوم بنفوس تملؤها مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذي بذلوا أرواحهم بكل شجاعة وبسالة للذود عن حياض الوطن ولتبقى راية الإمارات خفاقة شامخة بالعز والكرامة. وستبقى مآثر شهدائنا نبراساً ينير الدرب، وشجاعتهم إرثاً خالداً في تباريح وجدان الأجيال».