الإمارات الـ 33 عالمياً في الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد خليفة أحمد العلي مدير عام مركز الأمن الغذائي أن دولة الإمارات أصبحت نقطة ارتكاز أساسية في توفير الإمدادات الغذائية للمنطقة، كاشفاً عن احتلالها للمركز الـ 33 في التصنيف العالمي للأمن الغذائي.

وقال العلي «إن يوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام هو فرصة لمراجعة وتقييم السياسات العالمية والمحلية الرامية إلى القضاء على الإشكاليات المرتبطة بتنامي أعداد الجياع على مستوى العالم والتي تتزايد بشكل سنوي، حيث وصل عدد الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم إلى قرابة 820 مليوناً في عام 2017».وأضاف: «إن النقلة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي لم تقتصر على الجانب المحلي بل امتد تأثيرها للخارج حيث دعمت الإمارات ونفذت العديد من مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية والثروة السمكية في مختلف دول العالم».

مشاريع

ونوه مدير عام مركز الأمن الغذائي بالدور الذي يؤديه القطاع الخاص الإماراتي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيراً إلى استحواذ الشركات الإماراتية على نسبة كبيرة من كبريات المشاريع الزراعية في الخارج.

وكشف العلي عن استضافة الإمارات في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري لمعرض الاستثمار الزراعي والذي يهدف إلى تعزيز مستوى الأمن الغذائي ورفع مستوى الوعي به وإيجاد الشراكات المناسبة، إضافة إلى جذب الفرص الاستثمارية إلى الدولة.