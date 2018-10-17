«الإمارات وقيم التسامح» ندوة لسفارة الدولة بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - وام

نظمت سفارة الدولة في جمهورية السودان ندوة تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة وقيم التسامح» ضمن أنشطتها احتفالاً بعام زايد.

وتحدث في الندوة، التي نظمتها السفارة في فندق «كورنثيا» بالخرطوم، حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة في الخرطوم، والخبير الإعلامي على شمو، والدكتور عبد الله جمعة الحاج، الباحث والأكاديمي والدبلوماسي الإماراتي السابق.

وأكد الجنيبي أن الإمارات حققت نتائج متميزة على الصعد كافة، ورسّخت قيماً نبيلة من بينها قيمة التسامح، ونوه بأن سر نجاح النموذج الإماراتي استثماره في الإنسان.

من جهته، أشاد الخبير الإعلامي علي شمو بما تتمتع به الإمارات من قيم أصيلة من بينها قيمة التسامح، فيما أكد الدكتور عبد الله الحاج أن الإمارات تسير وفق خطى واضحة أساسها الاعتدال والوسطية.

وشهدت الندوة حضوراً كبيراً، يتقدمه مأمون حسن إبراهيم، وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالسودان، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدون في الخرطوم، والسفير أحمد يوسف، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السودانية، إلى جانب عدد من رموز المجتمع السوداني من أكاديميين ومثقفين وممثلي مراكز البحوث والدراسات وقادة الفكر والرأي والإعلاميين، وجمع غفير من المهتمين.