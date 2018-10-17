صندوق الفرج يحصل على «الآيزو» في نظام إدارة الجودة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الفرج في أبوظبي، عن حصوله على شهادة «الآيزو 9001:2015» في مجال نظام إدارة الجودة من قبل هيئة «لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية»، المتخصصة في تدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة «الآيزو» الدولية، وذلك اعترافاً بتطبيق الصندوق لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال النظم الإدارية والفنية.

وقام صقر ناصر لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي للصندوق بتسلّم الشهادة في المقرّ الرئيسي للصندوق.

وقال صقر لخريباني: «يُسعدنا حصول الصندوق على هذه الشهادة المُتميّزة التي تُسهم في دعم جهوده الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مساعدة نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية وعائلاتهم لضمان الحياة الكريمة لهم. كما تعكس حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في كافة أعمالنا».