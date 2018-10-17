شرطة أبوظبي تنظم محاضرة عن النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «النزاهة الوظيفية».

وذلك في مجلس المتعرض سيف العفاري بمنطقة اليحر بمدينة العين. وتحدث المقدم سهيل سالم الخيلي نائب مدير إدارة مكافحة الفساد عن «النزاهة الوظيفية»، مشيراً إلى جهود الدولة في ردع ظاهرة الفساد من خلال سن القوانين والتشريعات، ما جعلها تحتل المركز الثاني في مكافحة الفساد على مستوى الدول العربية.

وقال: إن الدين الإسلامي الحنيف نهى عن مثل هذه الأفعال التي تقود بالشخص إلى ضياع القيم الأخلاقية من خلال خيانته للأمانة في عمله والإضرار بالمال العام وغيرها. وتطرق إلى مفهوم الفساد الإداري والذي يتمثل في سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة، ومسببات تفشي الفساد الإداري من عوامل نفسية وبيئة.