شرطة أبوظبي تكرم متميزين بأمن المنافذ

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّم العميد عبدالنور عبدالله الشحي، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، 6 من موظفي المديرية الذين أكملوا 35 عاماً فما فوق، وذلك بموجب الآلية التي تبناها مركز إسعاد العاملين والإيجابية بشرطة أبوظبي، وبإشراف ومتابعة سفيرة السعادة بالقطاع النقيب حمدة علي البادي.

شكر

ووجه العميد الشحي كلمة شكر وثناء وتقدير للمكرمين، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتفاني في أداء المهام الموكلة إليهم، ووزع الهدايا على المكرمين، وتم التقاط الصور التذكارية.

ويأتي التكريم تماشياً مع نهج واستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تكريم المتميزين.