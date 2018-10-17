محمد بن راشد: العلاقات بين الإمارات ورومانيا عميقة

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقصر سموه في زعبيل صباح أمس فيوريكا دانتشيلا رئيسة وزراء رومانيا والوفد المرافق.

ورحب سموه في بداية اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضيفة البلاد والوفد الوزاري الرفيع المرافق لها، مؤكداً سموه على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب سموه خلال تجاذبه ورئيسة وزراء رومانيا أطراف الحديث عن تمنياته بأن تسفر زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن نتائج طيبة تمهد لمد جسور جديدة بين البلدين، وتسهم في تحقيق تقارب أوسع فيما بينهما على مختلف المستويات.

شراكة استثمارية

ومن جانبها أعربت دانتشيلا عن رغبة حكومة بلادها في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى إقامة شراكة استثمارية خاصة في قطاعات الزراعة والبيئة والسياحة وغيرها من المجالات المتاحة للاستثمار الناجع وتحقيق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشادت بالإنجازات الحضارية والإنسانية والاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي باتت تحظى بإعجاب واحترام رومانيا وسائر دول العالم. كما أكدت مشاركة بلادها في فعاليات معرض إكسبو 2020، وهنأت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على استضافة هذا الحدث العالمي الشهير الذي سيفتح أبواباً جديدة للتقارب بين مختلف ثقافات العالم.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة. كما حضره خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك في دبي، وأحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، والدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة.