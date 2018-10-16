المشاركون في النسخة الثانية من "ميدالية محمد بن راشد للعلماء" يترقّبون إعلان النتائج

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن "مجمع محمد بن راشد للعلماء" عن بدء عملية التقييم لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الثانية، والتي تعتبر أرفع ميدالية وطنية تكرّم العلماء من أصحاب الإنجازات والابتكارات في مختلف المجالات العلمية. ويترقب المتسابقون المشاركون قرار لجنة التحكيم وموعد إعلان النتائج المقرر خلال شهر ديسمبر المقبل في الاجتماع السنوي لمجمع محمد بن راشد للعلماء.

وقد وصل إجمالي عدد المتقدمين للميدالية لهذا العام إلى 80 مشارك من 15 دولة مختلفة، والذي يمثل ضعف عدد المشاركين مقارنةً بالعام الماضي. وتنوعت مجالات الأبحاث المقدمة للجائزة لتشمل الطب، والهندسة بمختلف فروعها، وعلم الأحياء والجينات، وعلوم الأرض، والطب النفسي، وعلم المواد، والفيزياء، وعلوم الروبوت، وعلم الأعصاب، وتقنيات المياه، والمواد النانوية.

وفي هذا السياق، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات: "تعكس هذه المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للبحث العلمي يستقطب العقول والمواهب المبدعة في مختلف المجالات. وتسهم هذه الجائزة في تحقيق أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية 2021 المنبثقة عنها والتي تؤكد على أهمية توظيف هذه العلوم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي من خلال تقديم منتجات وحلول مبتكرة قائمة على البحث العلمي.

وأضافت معاليها: " يشكل الإقبال الكبير لميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي على أهميتها ومكانتها العالمية والدور الرائد الذي تلعبه على صعيد الارتقاء بالعلوم المتقدمة وتسخيرها لخدمة الإنسان في مختلف دول العالم". نحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستشكل حافزاً مهماً يشجع الكفاءات العلمية الإماراتية على القيام بدور أكثر فاعلية في دعم مسيرة التنمية من خلال إتاحة الفرصة أمامها لإظهار قدراتها ومساهماتها في تقديم اختراعات وحلول خلاقة، وهي توفر في الوقت ذاته لشركائنا من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص الفرصة للاطلاع على هذه الابتكارات وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع استراتيجيات العمل لديهم".

وتتولى الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضم نخبة من أبرز العلماء والخبراء من مختلف المجالات العلمية بدراسة طلبات الترشيح وفقاً لمنهجية علمية تضم معايير رئيسية وفرعية، وعلى أساسها سيتم اختيار مجموعة من المتأهلين لإجراء المقابلات الشخصية معهم، وذلك قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين بالميدالية في ديسمبر من العام الجاري.

وتعد ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تهدف لتكريم العلماء والباحثين المتخصصين من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات. وتحتفي المبادرة بمكانة العلم والعلماء ودورهم في المجتمع ليصبح العالم والباحث والمخترع قدوة ومصدر فخر الوطن بالإضافة إلى تشجيع وخلق بيئة تحفز على الابتكار والبحث العلمي وتأهيل جيل من العلماء والباحثين الإماراتيين وخاصة من فئة الشباب.