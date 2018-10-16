ناصر الهاملي يحضر حفل السفارة الكورية باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بارك كانغ هو، سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وجمع من أبناء الجالية الكورية المقيمة. وأشاد السفير الكوري في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً وتنامياً مستمرين في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط.