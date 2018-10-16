اعتماد دولي لوحدة «K9» في «اتحادية الجمارك»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت وحدة الكلاب الجمركية (K9) التابعة للهيئة الاتحادية للجمارك، على شهادة الاعتماد الدولي من منظمة الشرطة الدولية للكلاب البوليسية الأميركية (IPWDA) ومقرها ولاية نورث كارولينا. وتعد الوحدة أول مؤسسة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.

وقال علي الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن حصول وحدة الكلاب الجمركية التابعة للهيئة على هذا الاعتماد هو إنجاز إقليمي ودولي يضاف إلى قائمة إنجازات الدولة في العديد من المجالات، كما يؤكد حرص الهيئة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال التفتيش والكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والبريد، بما يدعم المنظومة الأمنية للدولة ويحمي المجتمع من مخاطر للتهريب الجمركي.