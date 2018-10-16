حملات ضد الملصقات الإعلانية العشوائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت بلدية مدينة أبوظبي سلسلة من الحملات ضد اللوحات والملصقات الإعلانية العشوائية المنتشرة في الشوارع على أعمدة الإنارة ومواقف الباصات، وكافة المرافق العامة والخاصة والتي عملت من دون ترخيص مما يسهم في تشويه مظهر المدينة العام.

وذكرت البلدية أنها حررت من بداية العام وحتى الآن وخلال هذه الحملات عدداً من الإنذارات والمخالفات، حيث بلغ عدد الإنذارات الموجهة بشأن الملصقات واللوحات الإعلانية غير المرخصة 717 إنذاراً.

و33 مخالفة فيما أزالت الحملات خلال الفترة ذاتها 33 لوحة إعلانية غير مرخصة مشيرة إلى أن عدد المخالفات والإنذارات في الربع الأول من العام الحالي بلغ 214 مخالفة وإنذاراً، وفي الربع الثاني 220، وفي الربع الثالث 283 مخالفة وإنذاراً.