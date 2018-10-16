عبدالله النعيمي: الافتتاح التجريبي لجسر البديع قلّل الازدحام على شارع الإمارات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الافتتاح التجريبي لجسر البديع خلال الأسبوعين الماضيين، نجح بشكل ملحوظ في تقليل الازدحامات المرورية على طريق الإمارات بين إمارتي الشارقة ودبي، وأوجد انسيابية مرورية انعكست على تقليل المدة الزمنية للرحلات التي تتم عليه.

وقال معاليه: إن الفترة الماضية للافتتاح التجريبي كان الهدف منها مراقبة الحركة المرورية على الطريق ومتابعتها عن كثب، خاصة خلال فترة الازدحامات والكثافة المرورية عليه، موضحا أن الوزارة تتابع بشكل يومي أية ملاحظات قد ترد إليها من المستخدمين للطريق، حتى يمكن التعامل معها بشكل فوري.

وأكد معاليه أن مشروع جسر البديع قلل وسهل كثيرا من الاختناقات المرورية، وأن هناك انطباعا إيجابيا من مستخدميه عن تشغيل هذا المحور الحيوي الذي يربط دبي بالمناطق الشمالية، خاصة أنه يدعم منظومة الطرق، فيما يأتي تنفيذه في إطار الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق والجسور بالإمارات، لاستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، وتحسين حركة النقل والمرور في مختلف مناطق الدولة.

وذكر معاليه أن المشروع رفع السعة الاستيعابية للطريق، بنسبة الضعف، لتصل إلى 17 ألفاً و700 مركبة في الساعة، فيما ارتفعت السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي، بثلاثة أضعاف، لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة.

وذكر معالي النعيمي أن الوزارة انتهت من أتمتة جميع بياناتها وخدماتها، وأن ذلك يأتي مواكبة للتطورات التقنية العالمية، حيث تحرص الوزارة على الاستفادة والاطلاع على الجديد دائماً خاصة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية والطرق والمساكن، وذلك لتعزيز المنظومة الناجحة التي تطبقها الوزارة لتقديم خدمات سهلة وميسرة للمستفيدين من خدماتها.