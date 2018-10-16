إلزام مشغلي المواقف الاستثمارية بالشارقة استخدام الغرفة الموحدة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

ألزمت بلدية مدينة الشارقة مستثمري ومشغلي ساحات المواقف الاستثمارية استخدام نظام الغرفة الموحدة المطابق للاشتراطات الفنية ومستلزمات السلامة.

وتماشياً مع المظهر الجمالي لمدينة الشارقة بشكل عام، منوهة على مشغلي الساحات ضرورة الالتزام باستخدام الغرف الموحدة التي اعتمدتها البلدية محذرة في حال عدم التقيد باتخاذها الإجراءات القانونية المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة.

وشددت على ضرورة ارتداء الموظفين في الساحات سترة السلامة في إطار عملية تنظيمية لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة للجمهور، داعية مستثمري ومشغلي ساحات المواقف إلى إلزام العاملين ارتداء السترة صفراء اللون، بخطوط عاكسة باللون الرصاصي على أن تحمل البيانات باللغتين العربية والإنجليزية متضمنة اسم المنشأة على الجانب الأيمن من السترة واسم العامل على الجانب الأيسر واسم المنشأة وشعارها على ظهر السترة بشكل بارز.

وعمدت البلدية إلى توزيع المطويات الخاصة بالتصميم الجديد والموحد للغرفة التي يجب أن يتم استخدامها في ساحات المواقف الاستثمارية بهدف تحقيق نوع من الانسجام والمنظر الموحد في جميع الساحات، حيث تمتاز الغرفة التي يبلغ سعرها 15 ألف درهم بجمال تصميمها وحجمها المناسب .

اشتراطات

يأتي تحويل الساحات الفضاء إلى مواقف استثمارية بعد تقديم المستثمر طلب التصريح ووفقاً لعدد من الإجراءات التي يتم القيام بها في أكثر من جهة حيث تبدأ بإصدار ترخيص تشغيل موقف من دائرة التخطيط والمساحة ثم رخصة اقتصادية من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات تليها إجراءات البلدية التي تعطي موافقتها وفقاً لإجراءات واشتراطات تكفل حماية المستثمر والمتعامل.